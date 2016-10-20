Фомин: «Во времена моего детства все много занимались спортом»

Полузащитник «Уфы» Семен Фомин рассказал о своих первых шагах в футболе. По словам футболиста, он начинал первые шаги в футбольной секции «Аквалайн».

– Как вышло, что вы пошли в футбол?

– Раньше было не как сейчас. Во времена моего детства все много занимались спортом. Начал играть во дворе, а потом позвали в футбольную секцию «Аквалайн» во Владивостоке. Пошел к первому тренеру Виктору Анатольевичу Лукьянову. Недавно, кстати, он получил заслуженного тренера после победы на чемпионате Европы. Получается, что со двора попал к нему.

– Игорь Портнягин в одном из интервью рассказывал, что во Владивостоке приходилось тренироваться чуть ли не на щебенке. Там и правда такие условия?

– В основном мы тренировались на резиновом поле. Когда же были игры, то действительно играли на щебенке. Там песок, камни, но и единственное футбольное поле с воротами и разметкой. Так получалось, что на нем практически все спортивные соревнования проводились.

– Варианты с другими профессиями были?

– Был вариант с хоккеем. Однажды с папой ездили в Хабаровск, где есть хоккейный клуб «Амур». Играл в футбол во дворе, когда подошел тренер и позвал в хоккейную школу. Пришлось отказать, так как я тогда уже футболом начал заниматься. Да и жил я все-таки во Владивостоке, а в Хабаровск ездил только на каникулы. Сейчас за хоккеем продолжаю следить. Поддерживаю магнитогорский «Металлург».

Полное интервью читайте по ссылке.