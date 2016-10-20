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    Газзаев: «Нужно задуматься о создании единой лиги Таможенного союза. Программа почти готова»

    Российский тренер Валерий Газзаев высказал идею создания Евразийской футбольной лиги.

    «Следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Армения. Конечно, условия объединения должны быть другими, нежели в Объединенном чемпионате, где Россия и Украина были бы представлены равным количеством участников. Здесь же преимущество оставалось бы за Россией, но другие страны могли бы выставить в премьер-лигу свои сильнейшие клубы. Достаточно вспомнить, что в разные годы в Лиге чемпионов ярко выступали БАТЭ и «Астана», а, к примеру, «Кайрат» может финансово позволить себе приглашать звезд уровня Аршавина. Уверен, своих достойных представителей в случае объединения смогли бы подготовить и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, ведь у владельцев клубов появился бы новый стимул. А за ними впоследствии потянулись бы и другие страны», – сказал Газзаев.

    Специалист привел в пример Континентальную хоккейную лигу.

    «Напомню, что по схожему принципу функционирует КХЛ. Никого не возмущает, что в лиге выступают рижское и минское «Динамо», финский «Йокерит», хорватский «Медвешчак», казахский «Барыс», словацкий «Слован», теперь и китайский «Куньлунь». Это делает турнир интереснее, а отдельные клубы из других стран получают сильных конкурентов и не варятся в собственном соку. Сколько людей ходило бы на рижское «Динамо», если бы этот клуб играл только с соперниками из Латвии? Приглашали бы туда хороших тренеров и звездных игроков?».

    Кроме того, Газзаев заявил, что эта идея появилась, когда разрабатывался проект Объединенного чемпионата России и Украины.

    «В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова».

    Добавим, что Газзаев является депутатом Госдумы и заместителем председателя парламентского комитета по спорту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 01:40
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 20 октября 2016, 16:53

      Все смеются и ругаются, а ведь он во многом прав если в скором будущем в Европе появится лига сильнейших это АПЛ-ЛаЛига-серияА- Бундеслига-Лига1 то нас туда точно не пригласят и останется организовывать альтернативу то есть то что предлагает Газзаев, а все к тому и идет так как реорганизация футбольной европейской кухни назревает, все хотят много зарабатывать значит перемены будут

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Garrincha58 20 октября 2016, 19:57

      а как быть с ЛЧ и ЛЕ !? Англия из Евросоюза вышла , и в футболе она вряд ли с кем будет объединяться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      armbarm 20 октября 2016, 16:50

      СССР возвращается, да?

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 20 октября 2016, 14:37

      Гав гав объединённая лига гав гав гав

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 20 октября 2016, 13:19

      Совсем сбрендит, у половины команд РПФЛ финансовые трудности, а он опять за свое. Кто весь этот балаган будет финансировать? Гос бюджет? или газзаев из своего кармана? А сравнение с хоккеем вообще не приемлемо, он бы ещё с прыжками на батуте сравнил.

      2
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      Рейтинг: +25035

      bset 20 октября 2016, 12:56

      Газзаев снова за свое))

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 октября 2016, 12:00

      псу наверно скучно в думе сидеть..кнопки нажимать научился..делать не хер..вот и придумывает всякую херню..

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 октября 2016, 11:56

      вы для начала самое простое сделайте- весна-осень и пиво на стадион..

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 октября 2016, 11:53

      пес блядь никак не успокоится..сиди нажимай кнопки и не лезь никуда..

      -1
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      Рейтинг: +43

      andreus20 20 октября 2016, 11:26

      Ну сравнил жопу с пальцем... КХЛ - это открытый чемпионат России вообще-то. Они ни с кем не объединяются, наоборот, к ним просятся финансово и по-игровому сильные клубы с Европы и Азии, чтобы поучаствовать в сильнейшей лиге на континенте и попытаться выиграть турнир, который круче всех в Европе. А в футболе мы одни из.. Я, честно, офигиваю от таких сравнений и идей от этого.. депутата.. И этим людям дают управлять?! Мдя

      3
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      Рейтинг: +70

      росс 20 октября 2016, 10:59

      " А не замахнуться ли , друзья мои, на Вильяма, самого Шекспира"... ( Из фильма "Берегись автомобиля" ). " И тут Остапа понесло".... ( Из фильма "Золотой телёнок" ).

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