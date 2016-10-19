Луческу: «Честно скажу, не слышал про «Дандолк» до жеребьевки»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Дандолке», с которым его команда встретится в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Дандолк» не зря так успешно выступает в Европе – это команда не просто умеющая бороться, но и достаточно хорошо организованная. Они обыграли исландского и белорусского чемпионов, на равных играли с чемпионом Польши. Все это говорит об их силе. Они умеют действовать комбинационно, они не чисто британская команда. И в еврокубках они играют не совсем так, как в чемпионате.

Слышал ли я о «Дандолке» до жеребьевки Лиги Европы? Честно скажу, что не слышал. Мы не надеемся на легкие победы, но, конечно, рассчитываем выиграть. Что касается позиции вратаря, то решение приму завтра утром», – сказал Луческу.