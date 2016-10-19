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    Кузьмин: «В ближайшее время я приступлю к тренировкам с командой»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, восстанавливающийся от травмы, заявил, что в ближайшее время приступит к тренировкам с командой. Напомним, футболист из-за повреждения пропустил чемпионат Европы 2016 года во Франции, а также старт нынешнего сезона РФПЛ.

    «Восстановление идет по плану, выполняю, что говорили доктора. Загадывать не хочется, но, по словам нашего физиотерапевта, в ближайшее время я приступлю к тренировкам с командой.Изначально думали, что у меня был поврежден мениск, а на самом деле, когда врачи залезли в сустав, то выяснилось, что помимо мениска есть еще и повреждение хряща. Так что все сложно», – сказал 35-летний крайний защитник.

    Источник: Р-Спорт

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    19.10.2016 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 октября 2016, 09:09

      Мда,не повезло Кузе с Евро.Похоже придется заканчивать карьеру,к сожалению.

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