Шалимов: «Мамаев полностью готов к матчу против «Шальке»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свои ожидания от матче группового этапа Лиги Европы против «Шальке». По словам наставника, его подопечные будут играть агрессивно и стараться усложнить жизнь сопернику.

– Все ли футболисты здоровы? В каком состоянии команда?

– К травмированным у нас добавился Налдо. Мамаев уже полностью готов, тренируется в общей группе. По-прежнему остаются травмированными Вандерсон, Смолов, Перейра, которые, надеюсь, скоро восстановятся.

– Разобрали игру соперника? Что можете о нем сказать?

– Мы уже разобрали «Шальке». Немецкие команды всегда отличаются мощью, умеют играть в футбол. «Горняки» в турнирной таблице своего чемпионата идут не очень удачно, но Лига Европы – другой турнир. Нас ждет тяжелейший матч. Но мы будем стараться играть в свой футбол, действовать агрессивно. Мы постараемся усложнить жизнь сопернику.

– «Шальке» не проигрывает на выезде с 2014 года. Как с эмоциональной точки зрения футболисты оценят это?

– До игры я вообще не говорил об этом. Если на 93-й мы сравняем, то будем довольны, если пропустим – то нет.