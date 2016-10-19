Руни: «Уверен, у меня еще будет шанс»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассчитывает получать больше игровой практики, хотя у главного тренера команды Жозе Моуринью на это свой взгляд.

«Я бы хотел играть в каждом матче, но у тренера есть свой взгляд на это. И я должен уважать его решение. Я всегда готов помочь, когда понадоблюсь команде. Уверен, я еще долго смогу играть в футбол.

Сейчас для меня наступил новый период, новый вызов. Уверен, у меня еще будет шанс. Мы должны бороться за титул в этом сезоне. Через несколько недель будем играть так, как хочет Моуринью, как он это видит», – приводит слова Руни AFP.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» состоится в четверг, 20 октября, в 22:05 по московскому времени.