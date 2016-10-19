Нехайчик: «Теперь выступаю в «Оренбурге», а «Томь» – это прошлое»

Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик стал автором хет-трика в ворота своей бывшей команде – «Томи» (3:1), с игроками и тренерами которой он до сих пор поддерживает дружеские отношения.

– Три мяча вы забили своей бывшей команде. Неоднозначные чувства?

– Да, потому что отыграл в «Томи» почти два с половиной года. Поддерживаю отношения и с игроками, и с тренерами. Но как бы хорошо не было в том клубе – это прошлое. Теперь выступаю в «Оренбурге». Нужно отбрасывать все негативные эмоции и приносить пользу там, где ты сейчас.

– Вы сказали, что общаетесь с футболистами «Томи». Как они отреагировали на ваши голы?

– Да, после игры ребята подходили. По лицам было заметно, что они расстроены и подавлены. Тем не менее в такой непростой ситуации нашли в себе силы, чтобы поздравить соперника. Это дорогого стоит.

– Это первый хет-трик в вашей карьере?

– Был еще один в отборе Лиги чемпионов в матче с исландцами, когда я играл за белорусский БАТЭ. А в чемпионате России это первый хет-трик.