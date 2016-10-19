Кан не видит конкурентов у «Баварии» в Бундеслиге

Экс-вратарь «Баварии» Оливер Кан не видит достойных конкурентов у мюнхенского клуба в чемпионате Германии.

«Бавария» традиционно сильна по качеству игры и настолько опережает других, что я бы очень удивился в том случае, если бы для нее нашелся конкурент в Бундеслиге. Но любому игроку понадобится некоторое время, чтобы усвоить идеи нового тренера и воплотили их в жизнь», – приводит слова Кана Sport1.de.

Напомним, что «Бавария» не смогла победить в Бундеслиге в шестом туре «Кельн» (1:1) и седьмом туре «Айнтрахт» (2:2), проиграла в выездном матче Лиги чемпионов «Атлетико» (0:1).