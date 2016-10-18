Селюк: «В матче с «Амкаром» Ротенберг попал в заявку, и «Локомотив» не проиграл»

Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал состояние футболиста. Напомним, летом игрок перешел в стан железнодорожников, но так и не сыграл за команду ни одного матча.

«Все нормально. Мы не беспокоимся. Боря только на прошлой неделе окончательно восстановился от травмы. Он уже в обойме, тренируется. Думаю, возможно, против ЦСКА он сыграет за дубль, а дальше уже наберет оптимальные кондиции. Между прочим, уже в матче с «Амкаром» Борис сидел на скамейке запасных, попал в заявку, и «Локо» не проиграл. Такая вот закономерность (смеется)», – сказал Селюк.