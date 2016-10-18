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    Селюк: «В матче с «Амкаром» Ротенберг попал в заявку, и «Локомотив» не проиграл»

    Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал состояние футболиста. Напомним, летом игрок перешел в стан железнодорожников, но так и не сыграл за команду ни одного матча.

    «Все нормально. Мы не беспокоимся. Боря только на прошлой неделе окончательно восстановился от травмы. Он уже в обойме, тренируется. Думаю, возможно, против ЦСКА он сыграет за дубль, а дальше уже наберет оптимальные кондиции. Между прочим, уже в матче с «Амкаром» Борис сидел на скамейке запасных, попал в заявку, и «Локо» не проиграл. Такая вот закономерность (смеется)», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 17:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 19 октября 2016, 19:04

      Борис сидел на скамейке запасных, попал в заявку, и «Локо» не проиграл. Такая вот закономерность. Занавес

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 18 октября 2016, 18:43

      а какая травма то, вы о чем, как прошлой осенью выступал за Ростов Боря , так больше его не кто из болел и не видел на поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 октября 2016, 18:31

      сам уже смех сдержать не может

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 18:11

      Тьфу на тебя.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 18 октября 2016, 18:08

      Боря наше всё!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 октября 2016, 17:59

      ??? Без Бориски Локомотив так то целых 6 раз не проиграл! Куда катится мир?!...

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