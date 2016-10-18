Семин: «Интересы Алексея Миранчука – играть в клубе, который его воспитал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что полузащитник команды Алексей Миранчук будет и дальше выступать за железнодорожников.

«Тренерская работа — разбираться, устранять помехи нормальному футбольному процессу. На мой взгляд, помехи были. Доверие со стороны руководства чувствую. Мы мыслим в одном направлении, понимаем, куда и какие прикладывать усилия. Думаю, и с финансовым фэйр-плей, и с усилением у нас все будет в порядке. Руководство понимает, куда нам двигаться. Сохраним тех, кто есть, и усилимся. Миранчук — игрок «Локомотива». Надеюсь, им и останется. Все разрешится в интересах футбола и футболиста, а интересы футболиста — играть в клубе, который его воспитал», – заявил Семин.