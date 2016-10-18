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    «Локомотив» не продлевал контракт с Шишкиным

    «Локомотив» не подтвердил информацию о продлении контракта с защитником команды Романом Шишкиным.

    «Информация о продлении на минувшей неделе контракта Романа Шишкина не соответствует действительности. У Романа долгосрочное соглашение, и оно было подписано значительно раньше, не в этом сезоне. Сейчас футболист сосредоточен исключительно на подготовке к матчу с ЦСКА», – говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

    Шишкин в текущем сезоне провел восемь матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2016 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 октября 2016, 14:22

      и Шишкина продлим.

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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 18 октября 2016, 12:15

      Ох уж эти заголовки

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