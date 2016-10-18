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    Тошич: «Таблица примет нормальный вид, когда ЦСКА выиграет у «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал лидерство «Спартака» в чемпионате дополнительной мотивацией для армейцев в преддверии их очного противостояния в 12-м туре РФПЛ.

    «Уже предвкушаю матч со «Спартаком». Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан»«Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. Лидерство красно-белых — отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку», – заявил Тошич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 09:42
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 октября 2016, 22:24

      спартак как мечтает 20 с лишним лет о первом месте, так столько же (как минимум) будет мечтать

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 18 октября 2016, 20:04

      ты сначала матч с монако предвкуси,гурман ёпть

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 18 октября 2016, 19:05

      Т.е. он уже уверен, что Зенит тоже проиграет? )) Интересный тип. Какой молодец, мб вам и медали на грудь после игры сразу повесить? ))

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 октября 2016, 15:07

      Пососешь.

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 октября 2016, 15:04

      таблица примет нормальный вид когда вы отправитесь вслед за динамо и ещё прихватите с собой зинку

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 октября 2016, 15:00

      Ага, конечно))) Игра на три результата, исход предсказать невозможно

      1
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 18 октября 2016, 14:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тихо,Тошич,тихо.Не говори так,а то спартачи подумают что вы заранее уже купили судью и начнут ныть уже до матча,и уж тем более не дай бог вам выиграть или чтобы был пенальти)))))))))

      -7
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      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 18 октября 2016, 14:42

      Если лёня не выпустит траоре,всё будет так,как тошич сказал

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 18 октября 2016, 14:38

      чтобы так утверждать,сам Тошич в каждой игре по трюльнику отгружать должен в ворота соперника,да еще пасики голевые раскидывать,а по факту не он не его соклубовцы такое не делают,так что не стоит так самоуверенно утверждать,не надо бежать впереди паровоз еще)))

      2
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      Рейтинг: +173

      agrmark 18 октября 2016, 14:06

      Будем посмотреть!

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