Моуринью уверен, что «МЮ» контролировал ход игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги гостевого матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Это была очень сложная игра. Но для «Ливерпуля» она складывалась тяжелее, чем для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении всего времени и играли хорошо.

Де Хеа спас нас, но этот сейв был исключением из общего контекста встречи. У нас было немало шансов поразить ворота соперника. Думал, что Ибрагимович забьет, но не вышло.

Знали, что «Ливерпуль» будет много владеть мячом. Знали, что они будут высоко прессинговать и пытаться отобрать мяч после потери. Хотели забить гол, но против нас играла очень хорошая команда», – сказал Моуринью.