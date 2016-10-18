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  • Моуринью уверен, что «МЮ» контролировал ход игры с «Ливерпулем»

Моуринью уверен, что «МЮ» контролировал ход игры с «Ливерпулем»

18 октября 2016, 01:06
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги гостевого матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Это была очень сложная игра. Но для «Ливерпуля» она складывалась тяжелее, чем для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении всего времени и играли хорошо.

Де Хеа спас нас, но этот сейв был исключением из общего контекста встречи. У нас было немало шансов поразить ворота соперника. Думал, что Ибрагимович забьет, но не вышло.

Знали, что «Ливерпуль» будет много владеть мячом. Знали, что они будут высоко прессинговать и пытаться отобрать мяч после потери. Хотели забить гол, но против нас играла очень хорошая команда», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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ruverzema29rus
1476768595
гoвнoм@тч, зря время потратил... Де Хеа - красавец! Манчестер мертв!
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ВoВ
1476775745
Матч понравился. Жаль голов не забили, и все же в целом было интересно наблюдать как Решфорд справляется с новыми задачами, как интересно и очень уверенно действовал Валенсия, Эрера наконец то смотрелся уверенно, Де Хея король Манчестера! Милнер как обычно выше всех похвал, боец, Лалана очень динамичен, Фермино полу живой, Джан тоже просто пробегал весь мотч, про Стариджа вообще нечего сказать, провалил игру! Так что в целом соглашусь с Мауром, МЮ смотрелся намного интереснее, у Ливерпуля очень многие хорошие игроки перегорели на этом матче и ничего не смогли противопоставить такому Манчестеру, который как видно было вышел играть именно не на победу,а на выполнение определенных задач. Удачи обоим клубам!
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dolf666
1476776739
я бы не сказал что МЮ контролировал ход игры. скорее просто читали игру, и поэтому удалось не пропустить. непонятен выход Янга и Фелла в основе. Мхитарян куда лучше Янга бы сыграл. да и Рэша надо было минуты с 70й выпускать вместо Ибры. много вопросов по выбору состава против такого Ливерпуля.
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Nuggi
1476777400
А я в этом мачте наконец-то увидела слаженную игру в обороне Манчестера,когда все игроки подстраховывали друг друга и выстраивались в несколько рубежей,а не толпились вокруг Де Хеа в надежде,что уж в кого-нибудь-то мяч уткнётся.Уж что Моуринью умеет,то умеет.А ещё это первый матч сезона,когда Юнайтед не забил ни одного мяча.
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frickmaster
1476777522
полное уг. только Де Хеа молодцом
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Зубастик-Рон
1476779060
МЮ норма по ходу сезона добавят в атаке будет бомба
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