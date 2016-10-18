Моуринью уверен, что «МЮ» контролировал ход игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги гостевого матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).
«Это была очень сложная игра. Но для «Ливерпуля» она складывалась тяжелее, чем для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении всего времени и играли хорошо.
Де Хеа спас нас, но этот сейв был исключением из общего контекста встречи. У нас было немало шансов поразить ворота соперника. Думал, что Ибрагимович забьет, но не вышло.
Знали, что «Ливерпуль» будет много владеть мячом. Знали, что они будут высоко прессинговать и пытаться отобрать мяч после потери. Хотели забить гол, но против нас играла очень хорошая команда», – сказал Моуринью.
Источник: BBC