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  • Ломбертс: «Зенит» станет чемпионом, если продолжит играть так, как сейчас»

Ломбертс: «Зенит» станет чемпионом, если продолжит играть так, как сейчас»

18 октября 2016, 00:54
6

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после победы над «Уралом» выразил уверенность, что петербургский клуб способен завоевать чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

— Момент, когда вы спасли ворота «Зенита», стал ключевым в игре с «Уралом»?

— Это один из ключевых эпизодов. Были голы, хорошие возможности забить еще. Если бы «Урал» сравнял, ситуация стала бы непростой. При счете 1:1 игра бы совершенно изменилась. Здорово, что в конце матча мы смогли забить второй гол. После него можно было чуть-чуть расслабиться. Я счастлив, что смог выбить мяч с линии и спас команду.

— Вы оказались в нужное время в нужном месте. Это опыт?

— Да, это было действительно нужное место и нужное время. Не так уж сложно подставить ногу и вынести мяч с линии, но если бы я чуть опоздал, «Урал» смог бы сравнять счет.

— Вы стали получать больше игрового времени. Настроение улучшилось?

— Конечно! Мне действительно было невесело сидеть на скамейке и не получать ни секунды на поле. Это нормально. Ни один профессиональный футболист не будет счастлив, оказавшись в запасе. Спросите любого игрока и от ответит вам, что хочет играть. В то же время я уважаю выбор тренера. Изо всех сил работал на тренировках, верил в себя и ждал шанса. Надеюсь, смогу играть и дальше.

— Позади треть чемпионата. Сможете подвести главные промежуточные итоги для «Зенита»?

— Если у тебя на финише больше шестидесяти очков, ты можешь претендовать на победу в чемпионате России. Сейчас у нас 22 очка после трети дистанции. Это неплохо. Но «Спартак» и ЦСКА рядом, они наши главные конкуренты. Красно-белые, ко всему прочему, не играют в Европе. Нам нужно быть очень внимательными и стараться побеждать в каждом матче. Если продолжим играть как сейчас — станем чемпионами.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Ломбертс Николас
Комментарии (6)
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Aztec58
1476747289
Ну-ну, будем посмотреть.
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vladimir-7
1476768128
Зенит будет чемпионом России, если судьи не бросят их тащить на первое место.
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mik1954
1476769271
ПРибавлять нужно, особенно в обороне...
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VVM1964
1476788362
ЧЕМПИОНАТ БОЛЬШОЙ !...
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APchelov
1476793670
ЕСЛИ, ЕСЛИ, ЕСЛИ... Неубедительное словечко. Играйте, как умеете играть, и будете чемпионами
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