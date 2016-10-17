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    Пименов: «Траоре в составе ЦСКА – минус один игрок на поле у армейцев»

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов выразил согласие с мнением, что ЦСКА имеет дефицит в одного игрока перед соперником, если на поле в составе армейцев выходит нападающий Ласина Траоре. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний ивуариец отметился тремя забитыми мячами в девяти поединках.

    «Согласен с мнением, что ЦСКА, можно сказать, играет вдесятером, если в составе есть Траоре. Я часто посещаю матчи команды, уже даже болельщики красно-синих так говорят. Траоре не отрабатывает, играет на чистых мячах, хотя в последнем матче он начал добавлять. Посмотрим, что будет в игре с «Монако», – сказал Пименов в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 23:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 10:18

      однако первый гол на новом стадионе именно Траоре забил..уже история.

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 18 октября 2016, 18:49

      статья по делу, Траоре перемещается по полю все равно что на ходулях чес слово.

      2
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      Рейтинг: +1820

      gor77 18 октября 2016, 09:23

      Бомбардир!
      Пусть ваш сисадмин СПОКОЙНО блокирует всех, кто предлагает какую-то рекламу, типа вот таких - dsg35d и им подобные.
      Даже не переживайте, эти ни на кого жаловаться не будут!

      1
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      Рейтинг: +992

      опус 2 18 октября 2016, 08:04

      Трудно не согласиться !

      4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 октября 2016, 04:30

      Полностью согласен, слабый нападающий, надо его менять

      4
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      Рейтинг: -35

      dsg35d 18 октября 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +289

      mango 18 октября 2016, 00:19

      Дело не в Траоре он оттягивает на себя двух защитников , просто кроме него никто впереди у Лени не играет. Это идиотская тактика обороняться все йкомандой не дает возможности толком атаковать

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 октября 2016, 00:18

      когда-то и про Мусу так говорили...но согласен - он не стоит тех денег, что за него просят...

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 октября 2016, 00:18

      Витиньо же вроде есть,чего не вернут то его никак?

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      Рейтинг: +1820

      gor77 > Asbjorn 18 октября 2016, 09:25

      Он в аренде. В клубе думают зимой его вернуть, когда закончится время аренды. Но толком ничего не понятно.

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