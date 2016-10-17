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    Бубнов: «Если бы от Кудряшова так «прилетело» в бедро Карпину, он бы изменил свое мнение об удалении»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов считает безоговорочным удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине в матче 10-го тура РФПЛ. Эксперт не согласен с мнением бывшего главного тренера спартаковцев Валерия Карпина, заявившего, что максимальным наказанием за данный эпизод для игрока желто-синих должна была стать желтая карточка.

    «Никаких вопросов к арбитру матча у меня нет. Меня не волнует, что говорят некоторые эксперты, считая, что желтой карточки за фол Кудряшова на Зобнине было бы достаточно. Если бы так в бедро «прилетело» Олегу Романцеву или Валерию Карпину, они бы точно изменили свое мнение об эпизоде. Чистейшее удаление! Разъясню для сомневающихся: Кудряшов даже близко до мяча не дотягивался, когда спартаковец уже прокинул его себе на ход. По новым директивам УЕФА и ФИФА – это удаление, а может и последующая дополнительная дисквалификация. Кудряшова за такой фол уже удаляли с «Аяксом», выводов он не сделал.

    Семь удалений у «Ростова» в 10-ти матчах? Это перебор, конечно, тренерскому штабу давно пора обратить на это внимание. Но до игроков либо не доходит, либо они получают такую установку – играть жестко. Никакого заговора против «Ростова» со стороны судей не вижу, это вина непосредственно игроков – или установка, или нехватка мастерства при игре в отборе. Пусть тренеры разбираются с этим», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.10.2016 22:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +365

      yaran56 18 октября 2016, 11:20

      Если бы в бубен получал меньше в молодости, может более реальнее смотрел на вещи.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 октября 2016, 10:23

      Если бы да кабы, что за рассуждения эксперта? Таких случаев за одну игру бывает несколько, так, что сразу удалять? Футбол контактная игра, самоотверженных мужиков, тем более Кудряшов не видел соперника и никакого удара не было.
      Это просто отмазка, если бы да кабы.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 18 октября 2016, 09:31

      У Бубнова надо замерить температуру, несет всякую херню в защиту Спартака , авторитет Карпина и Романцева уже его не смущает, сам же
      говорил после игры Ростова с Зенитом, что пенальти и удаление были не
      верными, а сейчас говорит уже другое. Странный человек.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2016, 08:43

      И Карпин, и Романцев,и представитель ФИФА все неправы, а Бубен прав.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > vladimir-7 18 октября 2016, 09:20

      Романцев просто так не скажет,он говорит редко и по делу,а Бубен после каждого тура херню всякую несет,говорит только что он думает,но мало кто с ним соглашается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 октября 2016, 07:56

      я специально посмотрю матч который будет судить в европе Безбородов,посмотрю какие он там наказания вынесет и за что.если он покажет такие красные карточки там,больше наших судей там не увидите

      -2
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 октября 2016, 07:36

      если бы у бабушки был бы...я больше прислушиваюсь к мнению Романцева и Карпина.

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 октября 2016, 07:21

      Бубен , если безборолый прав , то тебя в каждом матче на 2-ой минуте удалять должны были !

      -1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 18 октября 2016, 00:01

      заслуженная карточка

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:10

      Бубнов в принципе прав, хотя Гацкана в игре с Зенитом и Тереком удаляли не совсем по делу, ага.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 17 октября 2016, 23:15

      С Гацканом была совсем иная история. Весьма мерзкая. Безбородов же судил честно и по правилам.

      4
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      Рейтинг: +23

      Дядюшка Винцент > cska-62 18 октября 2016, 01:52

      Кокорин майку на плече шипами рвал Новосельцеву, даже свистка небыло. А так да, судьи молодцы, двойных стандартов нет. Клоунада ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 23:08

      Красава.

      2
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