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    Грозный: «Зе Луиша на острие атаки «Спартака» могут заменить Попов или Джано»

    По мнению экс-тренера «Спартака» Вячеслава Грозного, заменить травмированного нападающего Зе Луиша на острие атаки красно-белых смогут хавбеки Ивелин Попов или Джано. Напомним, африканец получил повреждение в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным сроки его восстановления могут составить порядка трех недель.

    – Перед матчем с «Ростовом» говорил, что Промес – очень большая потеря для «Спартака». Он и Зе Луиш – системообразующие футболисты. Без них сложно представить команду. С другой стороны, «Спартак», зная необходимость играть и за себя, и «за того парня», включит дополнительные резервы. Теперь кому-то предоставится отличный шанс проявить себя.

    – Кому именно?

    – У красно-белых – талантливая молодежь. Правда, в таких ситуациях чаще ставят на проверенных бойцов.

    – Кем можно заменить Зе Луиша?

    – Попов имеет навыки игры чистого нападающего. Он и в сборной Болгарии так выступал. Ивелин не подведет. Может быть, «Спартак» сыграет с «ложной девяткой», это удобный вариант. Помимо Попова, Джано может занять такую позицию. Для соперников же это, наоборот, неудобно – непонятно, кого держать. Для защитников ЦСКА – это настоящая проблема, они рослые, любят борьбу. Против легкого, маленького нападающего играть будет сложно. Зе Луиш для них был бы лучше.

    – Промес еще травмирован, но может получить шанс сыграть с ЦСКА. Стоит ли форсировать его восстановление?

    – Если Квинси будет готов, его выпустят на поле. Может, на 45 или 60 минут. Он очень важен. В таком случае именно он займет место центрального нападающего. Но сомневаюсь, что он подойдет к игре с ЦСКА в полной боевой готовности. Медики не станут рисковать и выпускать нездорового Промеса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2016, 09:20

      Бред. Ну какой Джано - замена Зе Луишу? Это даже смешно ))))
      Да и Попов - не нападающий совсем, в штрафной он вообще теряется, "продавить" - тоже не его тема.

      В том и беда, что скамейки у нас считай что совсем нет - хоть в нападении хоть в защите кто выбывает - сразу форс-мажор.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:14

      Мнение постороннего человека, ага.

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