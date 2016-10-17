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    Сердеров: «В «Анжи» я недоумевал, зачем Виллиан вообще приехал в Россию»

    Бывший нападающий ЦСКА и «Анжи» Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», рассказал о своем пребывании в махачкалинском клубе.

    – Из ЦСКА вы перешли в «Анжи». По деньгам сколько выиграли?

    – В «Анжи» мой оклад увеличился примерно в два раза. Контракт был небольшой, но в нем были бонусные пункты. За попадание в заявку, выход в основе и забитые мячи получал неплохие премии.

    – В команде не было разлада из-за большой разницы в зарплатах между звездами и обычными игроками?

    – Да какой разлад может быть?! Это же Это’О, Виллиан. Понятно, что они свои деньги не просто так получают. Мы наоборот радовались, что такие игроки к нам приехали. В «Анжи» были премиальные, которые платили всем. Даже тот, кто попадал в заявку, получал 30%. Возможно, это неправильно, но во многих командах люди болеют против своих конкурентов по позиции. А тут деньги получаешь и всей душой за команду переживаешь.

    – Звездный статус Виллиана, Это'О и других игроков ощущался?

    – Виллиан у нас был недолго, но я с первой же тренировки недоумевал, зачем он вообще приехал в Россию. Сильный игрок, способный играть в любом клубе мира. Виллиан сто процентов был сильнее Это'О. Но Траоре, Это'О, Буссуфа — все они помогали молодым игрокам. Роберто Карлос вообще раньше казался недостижимой звездой, но когда узнал его как человека, то даже не сразу это осознал. Он очень простой в общении, и над молодежью прикалывался, шутил много. У Карлоса была одна коронка на тренировках. Берет мяч в руки и говорит имя игрока, которому сейчас даст пас. Потом бьет мяч в его сторону, но тот с подкруткой возвращается обратно к нему. Такое невозможно было повторить, а мы все на этот фокус покупались.

    – Лезгинку кто-нибудь из легионеров танцевал?

    – Роберто Карлос танцевал. А Это'О «Дагестан вперед» всегда пел.

    Полностью интервью с Сердеровым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 октября 2016, 15:16

      За камаз баксов вам бы и Папа Римский лезгинку танцевал бы и пел "Дагестан вперед" ! Не то что Роберто Карлос и Это-ноль, хотя надо признать - они старались как могли.

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 октября 2016, 13:24

      Что тут не понятного за деньгами халявнимы

      -3
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