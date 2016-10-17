Нигматуллин: «Подписание Беленова для «Зенита» будет нелишним»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин согласен с тем, что голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин в последнее время показывает низкий уровень игры. Нигматуллин считает, что петербургскому клубу нужно подписать голкипера «Анжи» Александра Беленова.

«Ни для кого не секрет, что петербургский клуб хочет укрепить вратарскую позицию. Последние два сезона Лодыгин проводит откровенно слабо. Половина вратарей Премьер-лиги выступают лучше Юрия. Беленов не исключение. Он отлично проявил себя в «Кубани», здорово играет в «Анжи». Однако сможет ли он заиграть в «Зените» – большой вопрос.

В клубах такого уровня за всю игру у твоих ворот может случиться один-два опасных момента, в которых ты обязан проявить себя, и у тебя нет права на ошибку. В командах уровнем ниже, за которые выступал Александр, показать свои лучшие качества намного проще. В любом случае подписание Беленова для «Зенита» будет нелишним», — сказал он.