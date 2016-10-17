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    Караваев забил первый гол за «Спарту»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметился забитым голом в матче 10-го тура чемпионата Чехии против «Высочины» (3:0). 21-летний россиянин отличился на 51-й минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной. Этот гол стал для футболиста первым в составе пражской команды.

    Напомним, что Караваев перешел в «Спарту» этим летом из ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 00:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 октября 2016, 11:19

      Вот и забил. Получается сейчас один из самых лучших наших игроков в Европе. Молодой и стабильный. Если бы не было стабильности то в основе бы точно не играл всё время. А ЦСКА всегда мало молодёжи доводил до основы, что обычное явление как у них, так и у Спартака с Зенитом. Это вот Рубин к примеру растит своих или Локо, а здесь тяжело молодым пробиться. Правильный выбор сделал парень. Тут ему однозначно доверяют и он оправдывает на все 100% доверие тренера. А лучший всё-таки это Митрюшкин. В Швейцарии тяжело, тому же Кержу было, а он вратарь и иногда лучший игрок команды.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 17 октября 2016, 07:21

      Удачи !!! Потенциал есть... нужна стабильность и желание расти...

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 01:53

      Красава! Да и в основе он постоянно играет уже довольно давно. Единственный легионер в Спарте, это о чём-то да говорит.

      4
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 17 октября 2016, 00:53

      Молодцом!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 октября 2016, 00:47

      Караваев молодец,молодым лучше в Европе играть,развиваться

      5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 17 октября 2016, 00:13

      Лёня опять молодых игроков про*бывает, приобретая взамен деревянных негров. Так победимЪ?)))

      2
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