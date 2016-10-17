Караваев забил первый гол за «Спарту»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметился забитым голом в матче 10-го тура чемпионата Чехии против «Высочины» (3:0). 21-летний россиянин отличился на 51-й минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной. Этот гол стал для футболиста первым в составе пражской команды.

Напомним, что Караваев перешел в «Спарту» этим летом из ЦСКА.