Караваев забил первый гол за «Спарту»

Вот и забил. Получается сейчас один из самых лучших наших игроков в Европе. Молодой и стабильный. Если бы не было стабильности то в основе бы точно не играл всё время. А ЦСКА всегда мало молодёжи доводил до основы, что обычное явление как у них, так и у Спартака с Зенитом. Это вот Рубин к примеру растит своих или Локо, а здесь тяжело молодым пробиться. Правильный выбор сделал парень. Тут ему однозначно доверяют и он оправдывает на все 100% доверие тренера. А лучший всё-таки это Митрюшкин. В Швейцарии тяжело, тому же Кержу было, а он вратарь и иногда лучший игрок команды.
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметился забитым голом в матче 10-го тура чемпионата Чехии против «Высочины» (3:0). 21-летний россиянин отличился на 51-й минуте встречи, пробив из-за пределов штрафной. Этот гол стал для футболиста первым в составе пражской команды.
Напомним, что Караваев перешел в «Спарту» этим летом из ЦСКА.