Гутор: «Нужно смотреть на себя, набирать очки, а в конце сезона заглянем в турнирную таблицу»

Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор прокомментировал первую победу в чемпионате в рамках 10-го тура РФПЛ над «Томью» (3:1).

«Если в первом отбитом пенальти есть моя заслуга, то во втором, возможно, я слегка смутил Дьякова, так как знал, куда он пробьет. Видимо, он хотел поднять мяч выше, но исполнить удар не смог. Сыграно 10 туров, наша команда пропустила 10 мячей. Я считаю, что для команды, которая идет внизу турнирной таблицы, это хороший результат. Команда слаженно обороняется, игроки знают, что делают на поле, поэтому сопернику тяжело с нашей обороной.

Нужно смотреть на себя, набирать очки, а уже в конце сезона заглянем в турнирную таблицу. Игра Нехайчика? Мог, конечно, забить не три, а четыре. Я считаю, что он сыграл на высочайшем уровне. Забить три мяча после такой длительной паузы – я считаю, что все заслуженно. Матч против «Зенита»? Мы едем к команде, которая идет в лидерах, там будет тяжело, но какой солдат не мечтает стать генералом? Мы едем в качестве аутсайдеров, но хотим дать бой и заработать очки на выезде, хотя будет тяжело», – заявил вратарь.