Быстров: «У «Арсенала» в штрафной стоит десять человек»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, играющий матч 10-го тура РФПЛ против «Арсенала» на позиции крайнего защитника, в перерыве матча подвел итоги первой половины встречи.

«На позиции защитника играю уже давно, проблем с этим никаких нет. По игре могу сказать, что соперник мешает нам проходить в штрафную, там стоит десять человек. Но при этом у нас есть моменты, надо продолжать также и вскрывать оборону соперника», – заявил футболист в эфире канала «Наш футбол».

Отметим, что после перерыва счет не открыт, 0:0.