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    Петраков: «Мы перешли на навал, а это к хорошему не приводит»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:3).

    Игра с первых минут проходила с достаточным преимуществом соперника. Мы не смогли контролировать игру и пропустили необязательный мяч. Второй мяч – это чистейшая ошибка вратаря. Нельзя сказать, что мы не старались, во втором тайме преимущество было у нас, смогли забить, но вновь ошибка и мы пропустили. Игра давалась, могли играть лучше и интереснее, но ошибки сделали свое дело.
    Я с Нехайчиком не работал, не могу ничего сказать по его поводу. После нашего гола игра поменялась, могли использовать больше шансов. Замены усилили игру. Но мы перешли на навал, а это к хорошему не приводит. Простых матчей нет, все тяжелые», – заявил специалист в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 18:38
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