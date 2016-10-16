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    Левашов будет защищать ворота «Арсенала» в дебютном матче Кирьякова

    Стали известны составы команд на матч 10-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Краснодаром».

    Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Р-н Мухаметшин, Форбс.

    Запасные: Фильцов, Березин, Ершов, Денисов, Максимов, Шешуков, Горбатенко, Аппаев.

    Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Быстров, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин, Каборе, Куасси, Ари.

    Запасные: Синицын, Сафонов, Гогличидзе, Налдо, Измайлов, Мамаев, Ахмедов, Лаборде, Окриашвили.

    Источник: РПЛ

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    16.10.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      pashaev8 16 октября 2016, 18:47

      /Когда то со мной учился в спортивном колледже!

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