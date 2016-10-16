Червиченко: «Безбородов получил полный карт-бланш на убийство «Ростова» в матче против «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой арбитра Владислава Безбородова на матче 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:0). Отметим, что в данной встрече были удалены два футболиста донской команды.

«Я присутствовал на матче, но после второго удаления, конечно, ушел, потому что я ехал на футбол, а попал в цирк-шапито. Убежден ли я в том, что судья благоволил «Спартаку»? Абсолютно! Даже сомнений никаких нет. Он получил полный карт-бланш на убийство «Ростова», что вообще в этом сезоне модно, вспомните игру против «Зенита», – сказал Червиченко.