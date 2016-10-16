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  • Червиченко: «Безбородов получил полный карт-бланш на убийство «Ростова» в матче против «Спартака»

Червиченко: «Безбородов получил полный карт-бланш на убийство «Ростова» в матче против «Спартака»

16 октября 2016, 12:27
37

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой арбитра Владислава Безбородова на матче 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:0). Отметим, что в данной встрече были удалены два футболиста донской команды.

«Я присутствовал на матче, но после второго удаления, конечно, ушел, потому что я ехал на футбол, а попал в цирк-шапито. Убежден ли я в том, что судья благоволил «Спартаку»? Абсолютно! Даже сомнений никаких нет. Он получил полный карт-бланш на убийство «Ростова», что вообще в этом сезоне модно, вспомните игру против «Зенита», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей Безбородов Владислав
Комментарии (37)
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товрос
1476610299
умный комент и добавить нечего
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fantom23
1476611281
Действительно,грязновато отсудил!!!
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ribavadim
1476611393
А Червиченко, ещё почему-то, забыл выразить недовольство собой... Такая ситуация ,сегодня, в нашем отечественном футболе и в том числе в команде Спартак сложилась не вопреки, а благодаря ЕГО-Червиченко непосредственному участию в массовой распродаже спортивных принципов направо и налево?!
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спартач 23рус
1476611935
развалил команду а теперь из под куста пи...т .
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nik55
1476611978
жирный тюфяк
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nikita08
1476612481
=аебла эта свинья!!!!!
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mahan
1476612537
Ты бы свой рот прикрыл, в свое время развалил команду, до сих пор собираем. Чмо поганое.
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Диктор
1476612852
ЧМО-больще и добавить не чего.
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mgordeev
1476612976
Я помню его предыдущий комментарий - что дескать привязались к одному эпизоду и мусолят. А сейчас что, убили, получается Ростов? Зачем нужны комментарии предвзятого непрофессионального человека? Он всегда все комментировать против Спартака будет.
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роналдон
1476613085
смело сказал! Как бы не побили его в подворотне визжащие свиньи. А силу претендента показал АЕК. Там ведь не было купленных судей.
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