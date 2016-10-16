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    Рейнгольд: «Футболисты «Ростова» играли по-хамски, за что заслуженно были удалены»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку судейству в матче красно-белых с «Ростовом» (1:0) в рамках 10-го тура РФПЛ.

    «Предвзятое судейство?! Это все глупости! Игрокам «Ростова» по ходу матча не нужно было хулиганить. Все было по делу, и здесь нет разницы, «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Футболисты гостей играли по-хамски, за что заслуженно были удалены. В первом эпизоде Федор Кудряшов чуть ребра не сломал Роману Зобнину, а ведь игрока «Ростова» арбитр предупреждал, что будет следить за ним, Кудряшов с первых минут был агрессивным, зато с улыбочкой ходил. Так в футбол нельзя играть!

    Что касается второго удаления, то там Сесар Навас срубил соперника, имея первое предупреждение! Какое предвзятое судейство?! Наоборот, если бы этого судейства не было бы — всех арбитров нужно было бы разгонять. Все по игре, по правилам, и я говорю это не потому, что речь идет о «Спартаке», просто все было по делу!», – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.10.2016 06:19
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    Комментарии58
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    • ...
      Рейтинг: +144

      человек просто 21 октября 2016, 19:29

      С уважением к Спартаку и всем болельщикам.Рейндгольд просто пенсионер которому скучно. А Карпин зарабатывает копеечку на коментах в Мач тв . Вы знаете хоть одну команду в России которая может обыграть Атлетико

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 16 октября 2016, 12:59

      БОМБАРДИР! Хватит этого маразматика цитировать! Вся страна видела , как Безбородов убил РОСТОВ !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 16 октября 2016, 12:57

      Чтобы судить о судействе достаточно поменять команды местами. Удалил бы Безбородов будь такое же со стороны Спартака? 100% нет!
      Все остальное лирика.

      5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Бан 16 октября 2016, 13:00

      второе удаление точно случилось бы. Насчет первого - не уверен, но тут писали, что пришли рекомендации из FIFA, по которым это должна быть КК без вариантов. Если уж по букве - то да, должен удалять.

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Бан 16 октября 2016, 13:05

      но он имел права на удаление или нет ? твое мнение

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > спартач 23рус 16 октября 2016, 13:27

      Право имел. Я бы показал желтую в первом случае, но я не проф. судья.

      -3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Бан 16 октября 2016, 13:28

      Кстати у нас так однажды Кирилл Комбаров удалился. Не помню с кем играли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 16 октября 2016, 12:48

      по комментам некоторых болельщиков которые разбираются в футболе что в нынешнее время играя против спартака можно прямой нагой грудную клетку пробивать так что ли ?

      2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > спартач 23рус 16 октября 2016, 17:36

      проспись девочка и момент посмотри

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 октября 2016, 12:21

      команда плачущих свиней добилась своего (возможно даже бесплатно для фердуна)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > BAIv 16 октября 2016, 12:41

      пнх лол

      -2
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      Рейтинг: +9

      Rock666 > спартач 23рус 17 октября 2016, 14:47

      Спартач-Сосач, отсоси у Федуна и у судьи, потом приходи, свинота поганая. Мы , Ростов, вас без подкупных судей рвали и рвать будем, лохи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 12:20

      С первым удалением с. поспешил, а вообще жаль, что нет комментария по содержанию игры. Как Спартак, так все про судей - скучно, господа. Или про игру Спартака и сказать-то нечего?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 октября 2016, 12:18

      Вот самое смешно, все орут судья помог, но ни одного довода, на каких основаниях, судья не имел права давать КК... Одни эмоции ни грамма логики. По правилам: грубая игра, прямой ногой в корпус это КК, и не слова не написано, о том,, видел-не видел...

      2
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 октября 2016, 12:06

      Это ты хам да ещё и слепой.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      человек просто 16 октября 2016, 12:01

      В прошлом сезоне Спартак на Арене тоже выиграл 1-0 у Ростова. Игра была равная но Спартаку чуть повезло. Это справедливо. Но вчерашний футбол это старая охота, травля гончими. С уважением к Валерию Рейндгольду но когда он играл в Воронежском Трудовике футбол был другой

      -1
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      Рейтинг: +973

      Krics 16 октября 2016, 11:38

      Обзывать взрослого человека, да ещё анонимно, это героизм, диванные знатоки футбола, про стыд и уважение к старшим нет смысла писать.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Krics 16 октября 2016, 12:25

      свиньж мы не обзываем она и в африке свинья.....
      человеки имеют глаза а свиньи жрут халяву ...
      пока их в еврокубках на стейки и шашлык не порубают

      -3
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