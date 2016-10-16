Энрике: «Месси вернулся»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура Примеры против «Депортиво» (4:0). Один из голов забил восстановившийся после травмы Лионель Месси.

«Наличие игроков, которые могут выйти на замену и сыграть на высоком уровне – это один из ключей к сезону. Мы хотели избежать ошибок, которые допускали в прошлых играх с «Депортиво», и решили исход матча в начале второго тайма, забив четвертый гол.

Месси вернулся. Все увидели, что ему нужно совсем мало времени, чтобы выйти на свой лучший уровень», – сказал Энрике.