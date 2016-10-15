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    Данильянц: «Интересно, как «Спартак» будет реагировать на судейский произвол в свою пользу»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) прокомментировал работу главного судьи Владислава Безбородова. У ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

    «Не хотел бы комментировать судейские ошибки. По-моему, всем все очевидно. Судейское безобразие мы видим уже второй раз за этот сезон. Один раз это было в Питере с удалением Гацкана, теперь – с удалением Кудряшова. Мне непонятно, с чем это связано.

    Мне интересно, как «Спартак» уже после своего матча в Питере будет реагировать на этот произвол, но уже в свою пользу. Если, по их мнению, это нормально, то, значит, мы оказались не в том месте и не в то время. Мы попали под самый раздел после матча «Зенит» – «Спартак», – сказал Данильянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2016 22:10
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 октября 2016, 12:00

      Мафия гов.но журналюг МАТЧ тв ждем ваших свиных коментов по судейству

      -1
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 16 октября 2016, 10:49

      А зачем Спартаку реагировать на судейство, они выиграли, все нормально! Пусть теперь Ростов парится!

      3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2016, 10:42

      странно от тренера слышать оправдания грубой игры своих игроков,а может такая установка была?-калечить всех,играя грязно.видел-невидел это другой вопрос,факт-шипами вьехал сопернику в бок.второй эпизод с удалением наваса-Зе его обыграл около штрафной,а он его на бедро.какая тут награда?-почётная грамота?

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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 16 октября 2016, 09:01

      вьехать шипами со всей дури в футболиста это уже не удаление???

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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 > alek-pashckov 16 октября 2016, 11:10

      а рука это не часть футболиста(человека)??? свои протри

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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 > alek-pashckov 16 октября 2016, 11:13

      он первый на мяче был,а то,что Кудряшов его не видел это его проблемы.У Вас каждый второй матч кто-то из футболистов красную карточку получает,и по делу,что в РФПЛ,что в Лиге Чемпионов

      1
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 16 октября 2016, 08:02

      Заебись.москва с питером разбирается а отгребает ростов. Паны ругаются у мужиков чубы летят

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ,bpjy 16 октября 2016, 11:57

      я про это же писал перед матчем была чуйка что Ростову свиньи подложат

      3
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 октября 2016, 07:39

      да очень много было судейских ошибок

      -2
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      Рейтинг: -2

      ptic761 16 октября 2016, 02:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы как недоделаные хохлы! пускай соседу будет хуже! ВЫ ЗА СЕБЯ МОЖЕТЕ ОТВЕЧАТЬ?

      -6
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 16 октября 2016, 01:06

      Все эксперты после матча с Зенитом,сказали про его многочисленные ошибки и он был отстранен, посмотрим что скажут о судье в этом матче ,а сейчас вы обычные пустозвоны.

      6
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Вахахахаха 16 октября 2016, 11:58

      эксперты СВИНЫЕ будут молчать или говорить всё правильно, у нас на ТВ свиная мафия

      1
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 16 октября 2016, 00:36

      Крикну - а в ответ напердят.

      0
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      Рейтинг: +11371

      alp 16 октября 2016, 00:32

      мдааа.мясные.... ну хрюкните ченить в свою пользу )))))

      -1
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