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    Панюков: «В России интерес к футболу выше, чем в Португалии»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков, ныне выступающий за «Брагу», заявил, что в Португалии интерес к футболу стоит ниже, чем в России, а также отметил равный уровень португальского и французского чемпионатов.

    – В августе вы подписали контракт с «Брагой» и уже успели провести несколько игр за вторую команду. К новому чемпионату адаптировались?

    – Привыкаю еще. Если сравнить по уровню с чемпионатом Франции, то примерно одинаково. В Португалии больше резервных команд, играющих во втором дивизионе. Во Франции они обычно выступают в четвертом или пятом.

    – Советовались с соотечественниками, играющими в Португалии, перед тем как перебраться в «Брагу»?

    – Да у меня есть человек, с которым надо советоваться (смеется). Этот человек сказал ехать сюда – я и поехал.

    – Интерес к футболу в Португалии высокий?

    – Не сказал бы. В России повыше будет. На основу «Браги» тысяч двадцать ходит, на вторую команду где-то полторы. Разница существенная.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.10.2016 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 18 декабря 2016, 23:39

      Другие должны быть интересы у духовных людей.

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