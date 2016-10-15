Калиниченко: «Ростов» катком проходится по соперникам»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отметил, что ближайший соперник красно-белых в РФПЛ «Ростов» демонстрирует футбол высокого класса, несмотря на то, что игрокам команды до сих пор не выплачены задолженности по зарплате.

«Вроде все знают, в какой футбол играет «Ростов», но мало кто нашел противоядие. Дончане проходятся по соперникам мощно – как каток.

Мне кажется игрокам «Ростова» уже все равно, получить долги перед «Спартаком» или перед какой-то другой встречей. И вообще такой ход может обернуться и против «Ростова». До этого люди выступали без денег, у них были полностью развязаны руки и ноги. А сейчас выплатят долги, и тут же какое-то давление может появиться со стороны начальства: мол, мы вам все отдали, а вы так играете… Но это лишь моя гипотеза – ничего не утверждаю», – заявил Калиниченко.

