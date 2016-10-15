Гвардиола «Стоунс похож на Кумана»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил защитника Джона Стоунса с Рональдом Куманом.

«Джон похож на Рональда, особенно ментально. Джон из тех парней, что все время хотят играть и быть под давлением. Обычно игроки, которые любят играть с мячом, переносят давление лучше, чем другие. Сейчас я не могу их сравнивать. Пока нет, но в будущем – возможно.

Длинные передачи Рональда – в этом он был лучшим. Но Джон еще достаточно молод, он может расти. Он хорошо сыграл за сборную. На Евро он не провел на поле ни минуты, а теперь выходит во всех матчах. Он уже стал важным для сборной игроком, и я счастлив за него», – сказал Гвардиола.