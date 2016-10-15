Жардим: «Завтра начинаем подготовку к матчу против ЦСКА»

А, ты и не смотри, зависть очень плохая черта и сильно влияет на
здоровье и отношения в семье в отрицательную сторону.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча девятого тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:3).
«Первый тайм был равным, а нам удалось забить быстрый гол. Вторую половину «Тулуза» начала лучше и отыгралась. Мы старались переломить ход игры и создавать моменты, но в итоге пропустили еще.
Завтра будем восстанавливаться и начинаем подготовку к матчу против ЦСКА», – сказал Жардим.
Матч ЦСКА – «Монако» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.