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    Жардим: «Завтра начинаем подготовку к матчу против ЦСКА»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча девятого тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:3).

    «Первый тайм был равным, а нам удалось забить быстрый гол. Вторую половину «Тулуза» начала лучше и отыгралась. Мы старались переломить ход игры и создавать моменты, но в итоге пропустили еще.

    Завтра будем восстанавливаться и начинаем подготовку к матчу против ЦСКА», – сказал Жардим.

    Матч ЦСКА – «Монако» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Монако»

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    15.10.2016 00:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2016, 08:45

      А, ты и не смотри, зависть очень плохая черта и сильно влияет на
      здоровье и отношения в семье в отрицательную сторону.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 01:24

      Не перевариваю "французов", но "команду Гинера" просто ненавижу, ага.

      -2
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