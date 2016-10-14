Долги «Динамо» перед кредиторами составляют примерно 13 миллиардов

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев ответил на вопросы о финансовой ситуации в клубе.

– Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами – 13 миллиардов рублей?

– Близкая к реальной ситуации цифра.

– На днях появилось сообщение: «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед игроками, взяв очередной кредит. Подтвердите?

– Нет. Я принципиальный противник кредитов в столь непростой период, хотя ВТБ имеет такую возможность. Клуб выставил на продажу свой непрофильный актив и за счет этого выполнил обязательства по зарплате.

– Как на это отреагировал банк?

– Он помог тем, что выразил готовность выкупить этот актив. Сделка пока не завершена, но аванс позволил погасить задолженность перед игроками.

– Что являлось предметом продажи?

– Одно из офисных зданий, принадлежавших «Динамо». Не главный офис, конечно.

– Какой вам видится правильная модель управления клубом с учетом всего того, что происходит?

– Владеть «Динамо» должен единоличный акционер, так будет логичнее и понятнее для всех. Для стратегии, для оперативного управления — тоже. Центральный совет пока не способен выполнить ряд обязательств «Динамо». Брать на себя ответственность за весь клуб в таких реалиях нецелесообразно. Поэтому будем действовать в рамках действующих акционерных соглашений. Есть основной акционер – ВТБ, и мы надеемся, что в этой непростой ситуации он поможет «Динамо», как и раньше, – сказал Муравьев.