Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Долги «Динамо» перед кредиторами составляют примерно 13 миллиардов

Долги «Динамо» перед кредиторами составляют примерно 13 миллиардов

14 октября 2016, 20:30
6

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев ответил на вопросы о финансовой ситуации в клубе.

– Правда ли, что сумма задолженности «Динамо» перед кредиторами – 13 миллиардов рублей?

– Близкая к реальной ситуации цифра.

– На днях появилось сообщение: «Динамо» погасило задолженность по зарплате перед игроками, взяв очередной кредит. Подтвердите?

– Нет. Я принципиальный противник кредитов в столь непростой период, хотя ВТБ имеет такую возможность. Клуб выставил на продажу свой непрофильный актив и за счет этого выполнил обязательства по зарплате.

– Как на это отреагировал банк?

– Он помог тем, что выразил готовность выкупить этот актив. Сделка пока не завершена, но аванс позволил погасить задолженность перед игроками.

– Что являлось предметом продажи?

– Одно из офисных зданий, принадлежавших «Динамо». Не главный офис, конечно.

– Какой вам видится правильная модель управления клубом с учетом всего того, что происходит?

– Владеть «Динамо» должен единоличный акционер, так будет логичнее и понятнее для всех. Для стратегии, для оперативного управления — тоже. Центральный совет пока не способен выполнить ряд обязательств «Динамо». Брать на себя ответственность за весь клуб в таких реалиях нецелесообразно. Поэтому будем действовать в рамках действующих акционерных соглашений. Есть основной акционер – ВТБ, и мы надеемся, что в этой непростой ситуации он поможет «Динамо», как и раньше, – сказал Муравьев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДЖУZ
1476467836
Как же вы дурите людей сука
Ответить
Тraumtanzеr
1476469083
В пфл.
Ответить
Polilux
1476470786
Очередной раздел. Новые лица - старые правила !
Ответить
84aivengo
1476470842
сначала федорычев гнал волну,потом ротенберги,втб... и что получилось в итоге?
Ответить
ivanthebest
1476473696
Не хило так Гурам развёл Динамо на бабло... На шашлыки, да гулянки 200 лямчиков евро просадил... А если ещё прибавить деньги, которые закладывались на сезон от спонсорских соглашений и прочего, выйдет около 400 лямов... Не хило так за пару-тройку лет накуралесить...
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
3
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+