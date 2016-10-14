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    Муравьев: «Продажа «Кубанью» Попова в «Спартак» – самая прозрачная сделка клуба»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани» рассказал о трансферной политике краснодарской команды в период его нахождения в клубе.

    – Слышались жалобы от близких к Мкртчану людей на сомнительный переход Ивелина Попова в «Спартак».

    – Это моя сделка. И самая прозрачная из всех клубных. Сколько «Спартак» заплатил, ровно столько клуб и получил, – 6 миллионов. Причем именно клуб, а не кто-то еще. Продать Попова дороже на том рынке было невозможно, надо было терять время, ждать несколько месяцев. И сколько, кстати, Попов стоит сейчас? Мкртчан сам столкнулся с подобным при продаже Мельгарехо. Хотел получить больше — не вышло. Продажа Попова, Каборе и Беленова была единственным способом спасти команду. При условии, что удастся сохранить всех остальных. «Кубань» спокойно доиграла бы сезон, не потеряв прописку в элите.

    – Если сделка по Попову — самая прозрачная, то остальные...

    – Догадайтесь сами. Кроме Попова готов поручиться за трансфер Уренья. Другое комментировать не хочу. Но Козлов, Озбилиз, Траоре... Можно было на вырученные деньги обеспечить клубу сытую жизнь? Думайте сами.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.10.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 октября 2016, 15:13

      ну теперь медленно и верно в пропасть а что украдено никто не вернет всё потрачено и поделено

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 октября 2016, 20:43

      Сливает конкурента налоговикам? Обиды на прежний клуб?

      -2
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