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    ФНЛ. «Мордовия» упустила преимущество в два мяча в матче с «Зенитом-2», «Химки» обыграли «Спартак-Нальчик»

    В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» в родных стенах не сумела одержать победу над «Зенитом-2», упустив преимущество в два гола – 2:2. Таким образом, саранский клуб продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата.

    В другой встрече «Химки» одолели «Спартак-Нальчик» – 2:0.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Химки (Московская область) – Спартак-Нальчик – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Казаев, 51; 2:0 – Сикорски, 68.

    Мордовия (Саранск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Осипов, 32; 2:0 – Деобальд, 61; 2:1 – Гасилин, 66; 2:2 – Гасилин, 82.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 16:52
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