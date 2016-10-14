Фернандо готов уговорить Неймара перейти в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Фернандо сказал, что готов уговорить форварда «Барселоны» Неймара перейти в стан красно-белых, если руководство клуба будет заинтересовано в игроке.

«Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить Неймару и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения», – заявил футболист.

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 19 очков.