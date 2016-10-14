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    Фернандо готов уговорить Неймара перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо сказал, что готов уговорить форварда «Барселоны» Неймара перейти в стан красно-белых, если руководство клуба будет заинтересовано в игроке.

    «Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить Неймару и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения», – заявил футболист.

    На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 19 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.10.2016 12:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 00:57

      В советские времена была такая присказка: у кого нет ума - идут в пед (педагогический), у кого нет стыда - в мед, у кого ни того ни другого - в сельхоз. В наши дни можно добавить: а полные дебилы - в журналистику.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 14 октября 2016, 19:59

      А что вы хотели, чтоб он вам ответил на ваши идиотские вопросы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 октября 2016, 18:21

      бедные волосы Федуна

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 октября 2016, 18:15

      Хорошая шутка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть и более простой способ получить Неймара... Леониду Федуну нужно просто оплатить отдых в Каталонии парочке тысяч самых лучших болельщиков "Спартака"... Уверяю, что каталонцы и руководство "Барселоны" даром Неймара отпустят в Москву, лишь бы избавиться от этого нашествия... :-))))
      Дерзайте, ребята! Нет таких преград, которые бы не брали "спартачи"!

      -5
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      Рейтинг: +1191

      ttter 14 октября 2016, 16:16

      Веселый малый этот Фернандо)

      0
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 14 октября 2016, 15:16

      Нихера себе, после такого трансфера РФПЛ в рейтинге ФИФА всех обгонит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 14 октября 2016, 14:32

      Норм прикол)лет через 8-10 все возможно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 октября 2016, 13:15

      ФЕДУН,СНИМАЙ ШТАНЫ НЕЙМАРА ПОКУПАТЬ БУДЕШЬ ЗА 10 ЕВРО

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 октября 2016, 13:11

      «Когда летят такие шутки,
      Дела совсем идут на спад», -
      Сказал бы им тут Вася Уткин:
      «"Ростов" не шутит, он - играт».

      -1
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