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    Воробьев: «Со «Спартаком» было уж слишком много разных конфликтов»

    Полузащитник «Оренбурга» Роман Воробьев высказал свое мнение о судействе матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3), а также заявил, что красно-белых можно обыгрывать, несмотря на то что подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ.

    «Мы всегда так играем — эмоционально, с бешеным настроем. Но, конечно, со «Спартаком» и правда было уж слишком много разных конфликтов, стычек. А все потому, что судья Сельдяков принимал странные решения и не объяснял их. Скажем, мне дают желтую, а Фернандо отмахивается от меня, бьет ногой по бедру. Реакция арбитра — ноль. Я подхожу к нему и спрашиваю: «Что случилось? А это не желтая?!» Получаю ответ: «После матча все объясню». После матча, понимаете? Когда так говорит арбитр — значит, сам не знает, почему свистнул. Из-за таких моментов всегда заводишься, больше нервничаешь. Я не говорю, что Сельдяков подсуживал «Спартаку». Нет, просто свистел непоследовательно», – заявил Воробьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2016, 11:24

      Ну вот и Воробьев решил попиариться за счет Спартака.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 октября 2016, 10:43

      Задолбали уже судейством и Спартаком. Сколько можно, епте?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 14 октября 2016, 08:33

      из 10 новостей 9 про Спам! !!!

      3
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      Рейтинг: +33561

      oyabun > policepnz 14 октября 2016, 08:50

      Ответ Митрофанову, какой клуб самый популярный в России. Нравится это кому то или нет, но это факт. ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > oyabun 14 октября 2016, 12:42

      это на этом свино сайте , ну если много нытико свиней в России гордитесь этим вы очень большие гавнюки

      -3
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