Пике: «Уход Месси из «Барселоны» – как смерть отца»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил уход своего одноклубника Лионеля Месси из стана каталонцев со смертью близкого человека.

«Месси – невероятный футболист. Второго такого же точно не будет. Тот день, когда он покинет команду можно сравнить с днем смерти вашего отца. Прямо сейчас мы можем играть вместе с ним, но однажды уйдет и он. Тогда мы будем обескровлены.

Ждать такого поколения футболистов, как Пуйоль, Бускетс, Иньеста, Хави и других придется еще очень долго», – сказал Пике.