Хаманн: «Если кто и сможет обойти «Манчестер Сити» в борьбе за титул, то это «Ливерпуль», а не «МЮ»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

«Если кто-то и сможет обойти «Манчестер Сити» в гонке за чемпионство, то это, скорее, будет «Ливерпуль», а не «Манчестер Юнайтед».

Моуринью окружает некоторая неопределенность. Он критиковал Люка Шоу публично, а потом устроил перепалку с аналитиком Джованни Серрой перед матчем Лиги Европы против «Зари».

Кажется, там царит серьезное напряжение, а в «Ливерпуле» все идет плавно и спокойно.

«Ливерпуль» прошел через ряд сложных матчей, обыграв «Челси» и «Арсенал» на выезде, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» на «Уайт Харт Лэйн» и обыграл «Лестер» на «Энфилде».

«Манчестер Юнайтед» шесть из своих семи матчей провел против команд из нижней половины таблицы, и все равно они отстают о команды Клоппа на одно очко.

«Ливерпуль» может обыграть кого угодно, а после противостояния с «дьяволами» в понедельник у мерсисайдцев не будет матчей против команд из топ-семерки до Рождества. Встречи с более слабыми командами иногда плохо складываются для «Ливерпуля», но если они сумеют обрести стабильность, то смогут серьезно побороться за титул», – сказал Хаманн.