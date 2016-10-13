Мутко: «Вот как подают информацию! Уход Писарева – не однозначное решение, я говорил о другом»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уточнил свое высказывание относительно возможной отставки главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева. Ранее Мутко заявил, что «Николай Николаевич не останется».

«Вот так подают информацию! В этом и суть подачи информации. Это не однозначное решение. Я говорил о другом. У Николая есть желание поработать тренером в одном из клубов. В этом случае он покинет пост. Об этом речь идет. Это первое.

Второе – ясно, что он не может быть и директором департамента, и главным тренером. Это было временно. Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо. Он хотел бы поработать тренером в одном из клубов – вот о чем речь идет», – сказал Мутко.

Напомним, под руководстом Писарева молодежная сборная России заняла предпоследнее место в отборочной группе квалификации на ЧЕ-2017, опередив только команду Фарерских островов.