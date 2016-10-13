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  • Мутко: «Вот как подают информацию! Уход Писарева – не однозначное решение, я говорил о другом»

Мутко: «Вот как подают информацию! Уход Писарева – не однозначное решение, я говорил о другом»

13 октября 2016, 21:00
12

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уточнил свое высказывание относительно возможной отставки главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева. Ранее Мутко заявил, что «Николай Николаевич не останется».

«Вот так подают информацию! В этом и суть подачи информации. Это не однозначное решение. Я говорил о другом. У Николая есть желание поработать тренером в одном из клубов. В этом случае он покинет пост. Об этом речь идет. Это первое.

Второе – ясно, что он не может быть и директором департамента, и главным тренером. Это было временно. Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо. Он хотел бы поработать тренером в одном из клубов – вот о чем речь идет», – сказал Мутко.

Напомним, под руководстом Писарева молодежная сборная России заняла предпоследнее место в отборочной группе квалификации на ЧЕ-2017, опередив только команду Фарерских островов.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия (мол) Писарев Николай Мутко Виталий
Комментарии (12)
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dyema
1476382487
Как сказал,так и поняли)))
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chegaev88
1476382729
Заездил на жопе сразу
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bset
1476382946
Однажды новостники Бомбардира начнут напрямую брать интервью, а не "заимствовать" из других источников. Тогда так информацию перевернут... А это еще ерунда.
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+50/-50
1476389450
Мутко есть Мутко. А Писарев, согласно результата в молодёжке, уже готов трудиться в солидном клубе. Дайте ему шанс, пусть отправит команду на предпоследнее место.
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himik2-62
1476392820
оставайся мальчик с нами....)))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476393209
«Необходимо было завершить этот неудачный цикл «молодежки», он это сделал, за что ему большое спасибо». Уже прямым текстом нам вещают о развале, а мы все как-то не так понимаем! Писарев же, между прочим, имея в составе Шатова, Черышева, Канунникова, Смолова, Кокорина, Дзагоева... еще летом 12-го Андорру с Молдовой дома обыграть не сумел, затем вчистую в группе всем финал слил, а в 14-ом и вовсе в него не попал. Прямопоступательное движение по нисходящей налицо, а все клубы только о Коле и мечтают...
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mgordeev
1476394257
У него беда и с русским, и с английским)
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Вамфири
1476406988
а нам все по барабану,мы болеем за ЗЕНИТ)))
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a-rakhmatov
1476409385
Мутко ищет форточку....опять лукавит)))
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gencha19
1476418241
Мутко мутит сам то понял что сказал.
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