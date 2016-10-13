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    Мутко: «Писарев покинет пост главного тренера молодежной сборной и спортивного директора РФС»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев покинет занимаемые посты. По словам Мутко, у Писарева есть желание поработать тренером на клубном уровне.

    «Николай Николаевич не останется. Думаю, что у него есть желание поработать на клубном уровне. Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально. Кто его заменит? Мы поработаем над этим. Думаю, на следующей неделе мы примем ряд решений, будут структурные изменения. Нужно определиться с главой спортивного департамента. Я попросил Станислава Черчесова подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду в Токио в 2020 году», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 15:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 октября 2016, 20:51

      А что не полтора года назад, когда Писарев методично гробил молодежку?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 13 октября 2016, 19:32

      Теперь Мутко и спортивным директором РФС станет, ну а чё ему же мало должностей, все гребет под себя зараза..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 13 октября 2016, 16:44

      Карпин - вариантов нет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 13 октября 2016, 16:26

      Главный тренер молодежной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев заявил, что президент РФС Виталий Мудко покинет занимаемый пост. По словам Писарева, у Мудко есть потребность отдохнуть на курортах Магадана лет так 10.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 октября 2016, 16:13

      Сам ли? Может попросили?

      1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 13 октября 2016, 16:12

      Когда уже мутко покинет свой пост

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 октября 2016, 16:11

      Было бы замечательно, если бы нового главного тренера молодежи выбирали при участии Черчесова. И чтобы Черчесов какие-то установки тренеру молодежи давал.

      2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 16:04

      Надо было его тренером сборной ставить, хотя и Черчесов норм
      Правильно делает что идет в клубы!Удачи!!!
      Как говорит Салугин: "С возрастом и опытом только понял")))

      0
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