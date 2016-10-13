Заявление М'Вила в отношении «Динамо» будет рассмотрено РФС 18 октября

Председатель палаты по разрешению споров Константин Ляхов заявил, что на очередном заседании 18 октября рассмотрит заявление полузащитника казанского «Рубина» Янна М'Вила, в котором он требует выплаты задолженности по мировому соглашению от московского «Динамо». Летом 2015 года футболист тренировался в составе московского клуба и должен был подписать с клубом контракт. Однако летом в «Динамо» сменилось руководство, и клуб не успел подписать с игроком соглашение.

«18 октября палата по разрешению споров рассмотрит заявление футболиста Янна М'Вила в отношении «Динамо» о выплате задолженности по мировому соглашению», – заявил Ляхов.

Отметим, что М'Вила объявил о желании вернуться в английский «Сандерленд».