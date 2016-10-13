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    Заявление М'Вила в отношении «Динамо» будет рассмотрено РФС 18 октября

    Председатель палаты по разрешению споров Константин Ляхов заявил, что на очередном заседании 18 октября рассмотрит заявление полузащитника казанского «Рубина» Янна М'Вила, в котором он требует выплаты задолженности по мировому соглашению от московского «Динамо». Летом 2015 года футболист тренировался в составе московского клуба и должен был подписать с клубом контракт. Однако летом в «Динамо» сменилось руководство, и клуб не успел подписать с игроком соглашение.

    «18 октября палата по разрешению споров рассмотрит заявление футболиста Янна М'Вила в отношении «Динамо» о выплате задолженности по мировому соглашению», – заявил Ляхов.

    Отметим, что М'Вила объявил о желании вернуться в английский «Сандерленд».

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 13 октября 2016, 22:46

      Совсем опух что-ли ? Животное ?

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