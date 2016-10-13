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    Промес и Глушаков не приняли участие в тренировке «Спартака»

    «Спартак» продолжает подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России против «Ростова». В сегодняшней тренировке не приняли участие Квинси Промес и Денис Глушаков.

    Промес из-за травмы занимался в тренажерном зале, у Глушакова – простуда. Все остальные футболисты занимаются в общей группе. Также с основой тренируются игроки молодежной команды – Александр Максименко, Артем Тимофеев, Иван Костылев и Олег Красильниченко.

    Матч между красно-белыми и «Ростовом» состоится 15 октября в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2016 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 октября 2016, 20:00

      Глушаков надорвал глотку всё таки.

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