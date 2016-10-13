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    Девич: «Пока я нахожусь в чемпионате России, меня не вызовут в сборную Украины»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич назвал причину, по которой, возможно, его не вызывают в сборную Украины.

    «Пока я нахожусь в чемпионате России, меня вряд ли будут вызывать. Я делаю все возможное для этого, не завязываю со сборной, хочу за нее играть, но шансы малы.

    Кто бы что ни говорил, политика тут в любом случае присутствует. Я хорошо знаю нападающих, которые вызываются сейчас в национальную команду. Все — хорошие футболисты.

    Но при всем уважении к ним считаю, что я должен находиться в четверке форвардов Украины, а основным, не основным – тренеру решать.

    Когда в нападении сборной была серьезная конкуренция, я вызывался и получал немало игрового времени. А теперь стал ненужным, а ведь ни Шевченко, ни Воронина, ни Милевского в атаке сборной больше нет», – рассказал Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2016 10:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 октября 2016, 03:05

      Политика само собой, но играть ты ни хрена не играешь! или в сборную просто по паспорту берут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 октября 2016, 17:57

      Ты же ДЕНЬГИ выбрал, а не патриотизм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 13 октября 2016, 15:19

      Это печально!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 октября 2016, 14:29

      А чего именно она?!)Какой громадный выбор - Сербия,Черногория,теперь Косово)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 октября 2016, 14:25

      Ты уже агент кремля для Украины)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 октября 2016, 13:57

      Красава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 октября 2016, 13:57

      Тебя в Чемпионате России ни кто не держит. Отработай свой контракт и вали в свою незаложенную.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 13 октября 2016, 13:25

      Политика сейчас на 1-ом месте, остальное все на 2-х; 3-х и т.д. планах!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 13 октября 2016, 13:02

      В чем дело, полный вперед!

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 13 октября 2016, 12:44

      зарабатываешь деньги и хрен со сборной и политикой

      -1
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