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    Девич может покинуть «Рубин» этой зимой и уехать в клуб с Ближнего Востока

    «Рубин» не планирует продлевать контракт с нападающим Марко Девичем, который истекает в декабре этого года. Об этом сообщил агент 32-летнего украинца Владимир Ничипорук.

    «Договор Девича с «Рубином» действительно заканчивается. На данный момент мы не видим со стороны «Рубина» никакой заинтересованности в продлении контракта. Но посмотрим, что будет дальше. Мы, безусловно, готовы рассмотреть любые предложения: и те, которые уже поступили, и те, которые поступят. В том числе если это предложение будет от нынешнего клуба Девича.

    Будем решать, что делать дальше, но окончательное слово за Марко. Могу сказать, что сейчас у него есть конкретные предложения от клубов с Ближнего Востока, но названия команд говорить не буду», – заявил агент.

    Источник: Известия

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    13.10.2016 01:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 октября 2016, 07:35

      Бахрейн уже давно ждет

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 октября 2016, 10:43

      Лег и не вписывается в схемы испанца.
      А так жаль.
      Удачи Марко!

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 13 октября 2016, 10:22

      хм

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 октября 2016, 09:54

      поедет бабки зашибать на дальнейшую жизнь

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 октября 2016, 07:33

      сербо-украинец только в Металлисте играл нормально.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 05:39

      С кем он будет играть на Ближнем Востоке?!.....потеряет полностью класс игры...

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > a-rakhmatov 13 октября 2016, 08:27

      Что бы потерять, его надо иметь, а так он в своём возрасте хоть бабла срубит, не важно с кем играя.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 13 октября 2016, 05:18

      Шахтер, Заря , ДК . здесь знают потенциал Девича

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