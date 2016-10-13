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    Вандерсон в ближайшее время продлит контракт с «Краснодаром»

    «Краснодар» в скором времени планирует подписать новое соглашение с нападающим команды Вандерсоном. Нынешний контракт 30-летнего бразильца с «быками» истекает этой зимой.

    «Вандерсоном в клубе все довольны. Несмотря на то что в последнее время он снизил результативность и периодически залечивает травмы, в «Краснодаре» на бразильца рассчитывают. У самого игрока есть огромное желание продолжить выступать в стане горожан и доказать новому тренеру свою состоятельность.

    Скорее всего, контракт будет продлен еще на один год. Сейчас Вандерсону осталось немного восстановиться от травмы, но он уже вовсю тренируется и совсем скоро должен вернуться на поле», – рассказал источник, близкий к клубу.

    Источник: Известия

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    13.10.2016 00:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 13 октября 2016, 11:12

      Травма помешала в начале сезона, выздоровления и ждем возвращения!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 13 октября 2016, 08:03

      Отличная новость,удачи Вандерсон!!!!!!!!!!

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