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  • Ходырев: «Игроки «Сокола» в целях экономии ходят по 40 минут пешком до стадиона»

Ходырев: «Игроки «Сокола» в целях экономии ходят по 40 минут пешком до стадиона»

12 октября 2016, 21:57
2

Защитник «Сокола» Антон Ходырев поделился о плачевном финансовом положении клуба, заявив, что игроки саратовской команды действительно собираются бойкотировать гостевую встречу 18-го тура ФНЛ с «Динамо».

– Пресс-служба «Сокола» сообщила, что из-за долгов по зарплате игроки настроены на бойкот выездной игры с «Динамо». Все так серьезно?

– Да, решили действовать, потому что долги тянутся еще с прошлого сезона. Например, премиальные не выплачивали с ноября 2015 года. Но надеемся, что нас услышат. Главный тренер Вадим Хафизов и капитан команды Володя Романенко недавно встретились с людьми из правительства области. Те сказали, что ситуация налаживается. И есть положительные сдвиги.

– С чем связаны проблемы с финансами? Клуб ведь получил лицензию на сезон.

– Причин не знаем. Просто не платят зарплату и не гасят долги.

– В быту есть сложности? Может, на базу не пускают?

– У нас нет базы. Питаемся за свой счет. С поездками на игры тоже сложно. На последнем выезде – в Тюмени – чуть на улице ночевать не остались. Хорошо, что хозяева перенесли игру на более раннее время, и мы успели на самолет до Москвы. Денег на оплату гостиницы хотя бы до утра у нас не было. С Москвы до Саратова ехали уже на автобусе – около 12 часов. На игру в Нижнекамск, например, добирались сначала на поезде до Самары, а только потом – на автобусе до самого Нижнекамска. Обратно ехали 900 километров на клубном автобусе.

– Тем не менее, в восьми последних матчах у вас семь ничьих и одна победа.

– Стараемся играть, биться. У нас боевая команда. Надеюсь, нас не оставят и помогут.

– Почему заявка на игры неполная?

– Главный тренер уже рассказывал, что мы это специально делаем. Не хватает средств, чтобы заполнить заявку. Экономим.

– На лишний билет не хватает?

– Иногда так. Иногда просто людей не хватает.

– В прошлом сезоне вы выступали за «Спартак-2». Переход из стабильной команды в клуб с серьезными финансовыми проблемами – это шок?

– С подобной ситуацией сталкивался, когда был в аренде в «Сибири». Там тоже не платили зарплату по три месяца. Так что не впервой, что, конечно, не радует. А что делать? Ждем, тренируемся, стараемся показывать результат. Ближайший тур с «Енисеем» дома сыграем, а дальше, если ничего не изменится, придется действовать.

– Вы же относительно молодой футболист. Для вас и многих ребят из «Сокола» такие задержки, наверное, серьезный удар.

– Естественно. Нужно платить за квартиру. Многие ребята 30-40 минут до стадиона идут пешком, потому что экономят. Скоро средств станет не хватать на то, чтобы просто существовать. У многих родились дети в этом году. И самое интересное, что бюджет у «Сокола» один из самых скромных, если не самый маленький в ФНЛ. И зарплаты не такие большие.

– Чего больше: тревоги или веры в положительный исход?

– Хочется позитивно смотреть на вещи. Поэтому надеюсь, а как будет – посмотрим. Если все плохо, печально… Саратов – город спортивный. Есть баскетбольные и хоккейные команды. И на футбол ходят – тысячи три-четыре стабильно. Люди за нас переживают. «Сокол» здесь любят.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сокол Ходырев Антон
Комментарии (2)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1476307505
Пешком по полю* эффективней будет... и деньги тут же найдутся. * - с металлоискателем.
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афоня72
1476356586
Да на автобус всегда хватит, да и хватит заливать денег нет. Экономить учись- лучше женись сразу бюджет в гору попрет..
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