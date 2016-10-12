Брюс возглавил «Астон Виллу»

Экс-наставник «Халла» Стив Брюс официально утвержден в должности главного тренера «Астон Виллы». О сроках соглашения бирмингемский клуб умалчивает.

«Я рад полученному шансу поработать с такой командой. Это является для меня вызовом. Надеюсь, у меня получится вернуть «Астон Виллу» на те позиции, на которых она обязана находиться», – прокомментировал свое назначение Брюс.

В настоящее время «Вилла» располагается на 19-й строчке в таблице Чемпионшипа, набрав 10 очков в 11-ти турах.